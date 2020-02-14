Новым руководителем администрации Главы Марий Эл стал Юрий Баскаков

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:13:08+03:00

Служебный контракт с ним заключен на пять лет с испытательным сроком в один месяц

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В Марий Эл выбран новый руководитель администрации Главы региона. Им стал Юрий Баскаков. Соответствующий документ за подписью Александра Евстифеева 14 февраля появился на официальном сайте правительства республики.

В документе отмечено, что служебный контракт с Баскаковым заключен на пять лет с испытательным сроком в один месяц.

Ранее Баскаков был замминистра по молодежной политике, спорту и туризму Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU