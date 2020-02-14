Новым руководителем администрации Главы Марий Эл стал Юрий Баскаков
Служебный контракт с ним заключен на пять лет с испытательным сроком в один месяц
Фото: pixabay.com
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В Марий Эл выбран новый руководитель администрации Главы региона. Им стал Юрий Баскаков. Соответствующий документ за подписью Александра Евстифеева 14 февраля появился на официальном сайте правительства республики.
В документе отмечено, что служебный контракт с Баскаковым заключен на пять лет с испытательным сроком в один месяц.
Ранее Баскаков был замминистра по молодежной политике, спорту и туризму Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU