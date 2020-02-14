В пожаре в Ульяновской области погибли 5 коз и 15 кур

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:55:43+03:00

Пожар в жилом доме в деревни Ульяновка начался рано утром [фото]

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В четверг, 13 февраля, в 5 часов утра на улице Центральная в деревне Ульяновка, что в Барышском районе, загорелся жилой дом. Когда на место приехали пожарные, кровля дом уже обрушилась, а огонь успел перекинуться на надворные постройки.

В тушении участвовали 9 сотрудников МЧС и 3 пожарных машины. В итоге пожар был ликвидирован, но огонь успел уничтожить дом и постройки. Кроме того, погибло 5 коз и 15 кур. Хозяев этим утром дома не было.

В МЧС Ульяновской области такой итог пожара объясняют его поздним обнаружением.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

ИСТОЧНИК KP.RU