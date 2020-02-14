2020-02-14T12:27:58+03:00
Общество

"Предложил оказать содействие надзорному органу": Прокурор, который попросил закинуть ему деньги на телефон, оказался мошенником

Жительница Ульяновской области поверила аферисту
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Женщина лишилась 6 тысяч рублей.Женщина лишилась 6 тысяч рублей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Жительнице села Большое Нагаткино на телефон поступил необычный звонок. Неизвестный представился сотрудником местной прокуратуры и предложил оказать содействие надзорному органу. Женщина поинтересовалась, каким именно образом она может это сделать, на что ее попросили пополнить счета нескольких мобильных телефонов.

- Звонивший «прокурор» обращался к женщине по имени и отчеству, поэтому, не желая иметь проблем с ведомством, женщина перевела по 3 тысячи рублей на номера двух телефонов, - сообщили в пресс-службе МВД Ульяновской области.

Женщина обратилась в полицию. В настоящее время проводится проверка. Вычислить злоумышленника пока не удалось. Установлено, что звонок осуществлялся с абонентского номера, зарегистрированного в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновник из Татарстана стал первым замминистра спорта России
В Татарстане ищут пропавшую женщину, состоящую на учете в психдиспансере
В 2020 году Минкульт Татарстана выделит 7,7 миллионов рублей на создание 10 фильмов
В Болгарах экологи обнаружили свалку площадью 120 квадратных метров
Старший сын Айрата Хайруллина продолжит дело отца в компании
В Пестрецах открыли новый универсальный спортивный зал
В Татарстане ищут пропавшую женщину, состоящую на учете в психоневрологическом диспансере
Врио главы Чувашии Олег Николаев уволил директора «Чувашупрдора»
Новым руководителем администрации Главы Марий Эл стал Юрий Баскаков
В пожаре в Ульяновской области погибли 5 коз и 15 кур
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
В Чувашии пьяный водитель, сбивший полицейского, на два года отправился в колонию
В Набережных Челнах пропала 24-летняя девушка
"Предложил оказать содействие надзорному органу": Прокурор, который попросил закинуть ему деньги на телефон, оказался мошенником
В Чувашии может появиться Центр социальных проектов
Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем святого Валентина при помощи вкладыша «Love is…»
"Ак Барс" вырвал победу у рижского "Динамо" за минуту до сирены
В Марий Эл чиновница избежала наказания за превышение должностных полномочий
В Набережных Челнах нашли Марата Хакимова, который пропал больше недели назад
СМИ: ЦСКА не стал подписывать Караева из-за проблем игрока с лишним весом
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Калашников"
В Набережных Челнах после прокурорской поверки наказали виновных за ожоги ребенка в детсаду