"Предложил оказать содействие надзорному органу": Прокурор, который попросил закинуть ему деньги на телефон, оказался мошенником

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:27:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительнице села Большое Нагаткино на телефон поступил необычный звонок. Неизвестный представился сотрудником местной прокуратуры и предложил оказать содействие надзорному органу. Женщина поинтересовалась, каким именно образом она может это сделать, на что ее попросили пополнить счета нескольких мобильных телефонов.

- Звонивший «прокурор» обращался к женщине по имени и отчеству, поэтому, не желая иметь проблем с ведомством, женщина перевела по 3 тысячи рублей на номера двух телефонов, - сообщили в пресс-службе МВД Ульяновской области.

Женщина обратилась в полицию. В настоящее время проводится проверка. Вычислить злоумышленника пока не удалось. Установлено, что звонок осуществлялся с абонентского номера, зарегистрированного в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU