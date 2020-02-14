15 февраля в Казани пройдет митинг, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:47:25+03:00

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В субботу, 15 февраля, в Казани отметят 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Митинг начнется в 9.00 с возложения цветов к Вечному огню в парке Победы.

- На территории парка в этот день развернется полевая кухня: можно будет отведать армейскую кашу и горячий чай. Также будет выставлен макет будущего памятника в честь воинов-афганцев, который установят в парке Победы, - сообщает пресс-служба мэрии города.

В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, а также представители городских и республиканских общественных и молодежных организаций.

Отметим, что именно 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана. В боевых действиях приняли участие более 2 тысяч солдат и офицеров, 275 казанцев получили медали «За отвагу» и за боевые заслуги, 93 – орден «Красная звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU