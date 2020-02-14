2020-02-14T13:24:47+03:00
Происшествия

В Чувашии пьяный водитель, сбивший полицейского, на два года отправился в колонию

Травмированный участковый задержал злоумышленника [видео]
Лика ИСАЕВА
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Герман Дмитриев задержал злоумышленника несмотря на свою сломанную ногуГерман Дмитриев задержал злоумышленника несмотря на свою сломанную ногуФото: МВД по Чувашской Республике
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Еще в сентябре 2019 года в Моргаушском районе республики нместный житель напился и на легковушке брата совершил ДТП. С места происшествия он скрылся, но этот автомобиль с характерными повреждениями заметил участковый - старший лейтенант полиции Герман Димитриев. Но злоумышленик останавливаться не стал, продолжил побег с места аварии, пытаясь оторваться от полицейского автомобиля. Когда участковый загнал его в угол, то пьный водитель сбил его. Уехать он все-таки не смог. Его задержал Герман Дмитриев, у которого позже диагностировали перелом ноги.

- Задержанного не только привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, но и заключили под стражу за применение насилия в отношении представителя власти, - сообщили в МВД Чувашии. - Уголовное дело передали в суд, где мужчина назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. В счет компенсации морального вреда потерпевшему с подсудимого будет взыскано 100 тысяч рублей.

В Чувашии пьяный водитель сбил участкового.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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