В Чувашии пьяный водитель, сбивший полицейского, на два года отправился в колонию

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:24:47+03:00

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Еще в сентябре 2019 года в Моргаушском районе республики нместный житель напился и на легковушке брата совершил ДТП. С места происшествия он скрылся, но этот автомобиль с характерными повреждениями заметил участковый - старший лейтенант полиции Герман Димитриев. Но злоумышленик останавливаться не стал, продолжил побег с места аварии, пытаясь оторваться от полицейского автомобиля. Когда участковый загнал его в угол, то пьный водитель сбил его. Уехать он все-таки не смог. Его задержал Герман Дмитриев, у которого позже диагностировали перелом ноги.

- Задержанного не только привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, но и заключили под стражу за применение насилия в отношении представителя власти, - сообщили в МВД Чувашии. - Уголовное дело передали в суд, где мужчина назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. В счет компенсации морального вреда потерпевшему с подсудимого будет взыскано 100 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/760781" frameborder="0"></iframe> В Чувашии пьяный водитель сбил участкового.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU