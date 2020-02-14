"Ак Барс" вырвал победу у рижского "Динамо" за минуту до сирены

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:28:53+03:00

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Казанский "Ак Барс" одержал очередную победу в чемпионате КХЛ. Подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Риге у местного "Динамо". Несмотря на то, что латвийский клуб главный аутсайдер лиги, легко "барсам" не пришлось.

Казанцы открыли счет уже на 5 минуте. Отличился ЭМИЛЬ Галимов, Впрочем, еще до перерыва рижане отыгрались. Цели достиг бросок Андриса Джериньша. Затем на площадке шла примерно равная игра. Все решилось в концовке матча. За минуту до финальной сирены Дмитрий Воронков принес победу казанскому клубу.

- Я думаю, хорошая была игра, вратари хорошо сыграли, оба держали в напряжении – нас Тимур (Билялов) в конце выручил, Макаров тоже сыграл неплохо. В общем-то, победили, в конце сумели забить этот гол. Тяжёлая игра, - прокомментировал итог матча наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

ИСТОЧНИК KP.RU