2020-02-14T12:16:38+03:00
Общество

В Чувашии может появиться Центр социальных проектов

Для него уже даже выбрали место – здание республиканской Общественной палаты
Алина ГАБДУЛИНА
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В Центре будут собирать, обсуждать и реализовывать идеи местных жителей.В Центре будут собирать, обсуждать и реализовывать идеи местных жителей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 13 февраля, врио главы Чувашии Олег Николаев встретился с представителями региональной Общественной палаты. Губернатор предложил создать новый для республики орган – Центр социальных проектов.

- Там будут обсуждаться, концентрироваться, анализироваться, прорабатываться и реализовываться значимые инициативы активных жителей, идеи социальной направленности, — отметил врио главы Чувашии.

Уже выбрано место, где будет базироваться Центр – здание Общественной палаты Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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