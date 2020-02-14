В Чувашии может появиться Центр социальных проектов
Для него уже даже выбрали место – здание республиканской Общественной палаты
В Центре будут собирать, обсуждать и реализовывать идеи местных жителей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 13 февраля, врио главы Чувашии Олег Николаев встретился с представителями региональной Общественной палаты. Губернатор предложил создать новый для республики орган – Центр социальных проектов.
- Там будут обсуждаться, концентрироваться, анализироваться, прорабатываться и реализовываться значимые инициативы активных жителей, идеи социальной направленности, — отметил врио главы Чувашии.
Уже выбрано место, где будет базироваться Центр – здание Общественной палаты Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU