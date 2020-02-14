2020-02-14T13:41:34+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

Мероприятие состоится 19 февраля в кинотеатре "Киномакс" КРЦ "Южный"
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Новая семейная американская комедия в стиле фэнтази режиссера Стивена Гейгана выходит на российские экраны 20 февраля, но для жителей Казани сделали исключение - они смогут увидеть его уже 19 февраля.

Семь лет назад эксцентричный доктор Джон Дулиттл, знаменитый врач-ветеринар умеющий разговаривать на языке животных, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. С тех пор он укрывается за высокими стенами своего поместья в компании экзотических животных. Но когда королева тяжело заболевает, доктор Дулиттл в поисках лекарства вынужден отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. Ему придется проявить мужество и смекалку при встречах со старыми врагами и знакомствах с диковинными существами

ИСТОЧНИК KP.RU

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