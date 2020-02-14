В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:41:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая семейная американская комедия в стиле фэнтази режиссера Стивена Гейгана выходит на российские экраны 20 февраля, но для жителей Казани сделали исключение - они смогут увидеть его уже 19 февраля.

Семь лет назад эксцентричный доктор Джон Дулиттл, знаменитый врач-ветеринар умеющий разговаривать на языке животных, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. С тех пор он укрывается за высокими стенами своего поместья в компании экзотических животных. Но когда королева тяжело заболевает, доктор Дулиттл в поисках лекарства вынужден отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. Ему придется проявить мужество и смекалку при встречах со старыми врагами и знакомствах с диковинными существами

ИСТОЧНИК KP.RU