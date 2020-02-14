Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем святого Валентина при помощи вкладыша «Love is…»

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Татарстана Рустам Минниханов уже не первый год каждое утро выкладывает на своей соцстранице в Instagram фотографию площади Свободы в Казани и желает жителям республики доброго утра. Однако по праздникам такие посты имеют способность немного изменяться.

Так вот, в пятницу, 14 февраля, Минниханов опубликовал вкладыш из известной жвачки «Love is…», на которой изображено здание Кабмина республики. «Love is…» на этом «вкладыше» переведено на татарский: «Мэхэббэт ул…». Конца фразы же звучит следующим образом «…каждое утро быть вместе».

Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Подписчики главы региона поблагодарили его за хорошее настроение на весь день и отметили, что Минниханов – романтик.

ИСТОЧНИК KP.RU