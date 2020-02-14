2020-02-14T11:49:18+03:00
Общество

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем святого Валентина при помощи вкладыша «Love is…»

Подписчики главы региона назвали его романтиком
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Президент Татарстана Рустам Минниханов уже не первый год каждое утро выкладывает на своей соцстранице в Instagram фотографию площади Свободы в Казани и желает жителям республики доброго утра. Однако по праздникам такие посты имеют способность немного изменяться.

Так вот, в пятницу, 14 февраля, Минниханов опубликовал вкладыш из известной жвачки «Love is…», на которой изображено здание Кабмина республики. «Love is…» на этом «вкладыше» переведено на татарский: «Мэхэббэт ул…». Конца фразы же звучит следующим образом «…каждое утро быть вместе».

Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Подписчики главы региона поблагодарили его за хорошее настроение на весь день и отметили, что Минниханов – романтик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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