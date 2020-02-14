В Татарстане ищут пропавшую женщину, состоящую на учете в психоневрологическом диспансере

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:18:34+03:00

По имеющейся информации, 31-летняя Олеся Набиуллина может находиться в Набережных Челнах

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В Заинском районе начались поиски 31-летней Олеси Набиуллиной. Женщина ушла из дома на улице Центральная в деревне Караелга 10 февраля и пропала. Родные отмечают, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Известно, что Олеся ростом коло 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Из особых примет – невнятная речь. На момент пропажи на женщине была темно-синяя зимняя куртка, черная шапка, черные вельветовые брюки и темная обувь.

По имеющимся сведениям, Олеся может находиться в Набережных Челнах. Просьба всех, кто видел Олеся Набиуллину, сообщить об этом в полицию или по телефону +7(927)412-69-99.

ИСТОЧНИК KP.RU