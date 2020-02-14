2020-02-14T10:23:20+03:00
Спорт

СМИ: ЦСКА не стал подписывать Караева из-за проблем игрока с лишним весом

Футболист вернулся в "КАМАЗ", но еще может зимой сменить клубную прописку
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК КАМАЗ.Фото: ФК КАМАЗ.
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Форвард набережночелнинского "КАМАЗа" Давид Караев возвращается в клуб из Татарстана. ЦСКА, где футболист тренировался в последний месяц, не стал выкупать игрока. Одной из причин назвали проблемы игрока с лишним весом. По данным metaratings.ru, в столичном клубе сказали, что Караеву надо сбросить несколько килограммов. Однако за два сбора положительная динамика так и не наметилась.

Сам Караев не жалеет о том, что побывал на смотринах в ЦСКА. Теперь, по его словам, он может вернуться в "КАМАЗ" или же перейти в другой клуб.

- Об интересе ЦСКА узнал, когда закончилась первая часть сезона в ПФЛ. Знал, что есть интерес ЦСКА, но до последнего не знал, поеду ли на сборы. Думал, что вообще поеду в другой клуб. Разговоры были также о других командах РПЛ. И перед Новым годом мне позвонили из селекционного отдела ЦСКА. Сказали, что еду. Я не расстроен, в принципе, нормально. Это работа для футболиста — сегодня есть, завтра нет. Если опускать нос, то лучше точно не будет, будет только хуже. Планы? Есть клуб («КАМАЗ»), который тоже решает, и есть еще время, 10 дней. Есть варианты, есть разговоры, будем решать, - цитирует Караева портал sport24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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