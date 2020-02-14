В Набережных Челнах нашли Марата Хакимова, который пропал больше недели назад

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:43:56+03:00

Мужчина вышел из своей квартиры 5 февраля и до сих пор не выходил на связь с близкими

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 14 февраля, в Набережных Челнах завершились поиски 43-летнего Марата Хакимова. Напомним, мужчина вышел из дома в поселке ГЭС поздно вечером 5 февраля и пропал. До сих пор о его местонахождении не было известно ничего. Сейчас же Марат найден живым, сообщают члены поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА».

При каких обстоятельствах мужчина был найден, и где он находился больше недели, волонтеры не сообщают.

Напомним, в Набережных Челнах до сих пор не нашли 63-летнего Николая Нестеркина. Пенсионер вышел из дома 48/01 в Новом городе и пропал еще 20 января текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU