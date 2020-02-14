В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Калашников"

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:36:14+03:00

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Новый российский фильм-байопик режиссёра Константина Буслова. Премьера запланирована на 20 февраля. В начале войны танкист старший сержант Михаил Калашников выполняет боевую задачу ценой тяжёлого ранения. После госпиталя он в череде жизненных поисков приступает к изобретательской деятельности, добивается участия во всесоюзных оружейных конкурсах, где на равных конкурирует с ведущими изобретателями, и выстраивает отношения с будущей супругой Екатериной. В итоге разработанный им АК принимают на вооружение, а изобретатель удостаивается Сталинской премии.

ИСТОЧНИК KP.RU