В Набережных Челнах после прокурорской поверки наказали виновных за ожоги ребенка в детсаду

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:04:46+03:00

После ЧП в детсаду заменили аварийный участок отопления и наказали виновных

Изменить размер текста: A A

Страшная истоия произошла 30 декабря 2019 года в 9.30 в детсаду №64 "Ландыш" Набережных Челнов. Трехлетняя девочка во время игры присела на трубу отопления, и она сорвалась, окатив ребенка кипятком. Вместо того, чтобы сразу вызвать медиков и госпитализировать пострадавшую, воспитатели отвели ее к медсестре. В больницу малышку доставила мама, вызванная сотрудниками детсада.

Проверку произошедшего проводили сотрудники прокуратуры Набережных Челнов. Ее результаты попали на стол к руководителю исполкома автограда. По решению исполкома к дисциплинарной ответственности привлекли четверых сотрудников детсада "Ландыш", произведена замена участка трубопровода отопления. Ребенок после лечения посещает детский сад, сообщили в надзорном ведомстве.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU