В Набережных Челнах после прокурорской поверки наказали виновных за ожоги ребенка в детсаду
Страшная истоия произошла 30 декабря 2019 года в 9.30 в детсаду №64 "Ландыш" Набережных Челнов. Трехлетняя девочка во время игры присела на трубу отопления, и она сорвалась, окатив ребенка кипятком. Вместо того, чтобы сразу вызвать медиков и госпитализировать пострадавшую, воспитатели отвели ее к медсестре. В больницу малышку доставила мама, вызванная сотрудниками детсада.
Проверку произошедшего проводили сотрудники прокуратуры Набережных Челнов. Ее результаты попали на стол к руководителю исполкома автограда. По решению исполкома к дисциплинарной ответственности привлекли четверых сотрудников детсада "Ландыш", произведена замена участка трубопровода отопления. Ребенок после лечения посещает детский сад, сообщили в надзорном ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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