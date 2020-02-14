2020-02-14T09:04:46+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах после прокурорской поверки наказали виновных за ожоги ребенка в детсаду

Трехлетняя девочка ошпарилась кипятком из оторвавшейся трубы батареи
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
После ЧП в детсаду заменили аварийный участок отопления и наказали виновныхПосле ЧП в детсаду заменили аварийный участок отопления и наказали виновных
Изменить размер текста:

Страшная истоия произошла 30 декабря 2019 года в 9.30 в детсаду №64 "Ландыш" Набережных Челнов. Трехлетняя девочка во время игры присела на трубу отопления, и она сорвалась, окатив ребенка кипятком. Вместо того, чтобы сразу вызвать медиков и госпитализировать пострадавшую, воспитатели отвели ее к медсестре. В больницу малышку доставила мама, вызванная сотрудниками детсада.

Проверку произошедшего проводили сотрудники прокуратуры Набережных Челнов. Ее результаты попали на стол к руководителю исполкома автограда. По решению исполкома к дисциплинарной ответственности привлекли четверых сотрудников детсада "Ландыш", произведена замена участка трубопровода отопления. Ребенок после лечения посещает детский сад, сообщили в надзорном ведомстве.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем святого Валентина при помощи вкладыша «Love is…»
"Ак Барс" вырвал победу у рижского "Динамо" за минуту до сирены
В Марий Эл чиновница избежала наказания за превышение должностных полномочий
В Набережных Челнах нашли Марата Хакимова, который пропал больше недели назад
СМИ: ЦСКА не стал подписывать Караева из-за проблем игрока с лишним весом
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Калашников"
В Набережных Челнах после прокурорской поверки наказали виновных за ожоги ребенка в детсаду
Тимур Бекмамбетов снимет фильм о летчике Михаиле Девятаеве
В Чебоксарах прекратили уголовное дело в отношении полицейского, который на патрульной машине сбил девушку
14 февраля в Казани откроют мемориальную доску татарскому поэту Амирхану Еники
В Чувашии выбирают район, где с размахом отметят День республики 2021
В отношении казанца возбудили уголовное дело за контрабанду стероидов из Казахстана
Чувашия купит два томографа за 160 миллионов рублей
ГИБДД Татарстане решила награждать примерных водителей
В Ульяновске начали готовиться к паводку: в зоне риска более 100 домов
В Казани могут появится дорожные знаки "80 километров в час"
В 2020 году на капремонт 300 домов в Чувашии потратят 1,5 миллиарда рублей
Стали известны подробности смертельного наезда на улице Камелеева в Казани
Из-за переносов сроков строительства скоростной платной трассы Москва-Казань вырастет стоимость проекта
Хадж 2020: Татарстану сохранили квоту на 1 800 паломников
ВТБ откажется от вредного для экологии пластика при производстве банковских карт
Чтобы повысить безопасность на дорогах Казани, потратят 43 миллиона рублей
Картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах запускает производство новой туалетной бумаги и объявляет конкурс на ее название
Муж вернулся из больницы, а жену зарезали: убийцей оказался знакомый, его приговорили к 9,5 годам колонии
Утром туман, местами небольшой снег: погода на День святого Валентина 2020 в Татарстане
«Новая волна 2020» в Казани: в рамках фестиваля пройдет День татарской культуры
Михаил Мишустин утвердил создание в Казани Генконсульства Саудовской Аравии