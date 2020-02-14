Тимур Бекмамбетов снимет фильм о летчике Михаиле Девятаеве

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:43:35+03:00

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Уже 17 февраля в Санкт-Петербурге начнутся съемки нового фильма Тимура Бекмамбетова. Главным героем станет наш земляк, Герой Советского Союза летчик Михаил Девятаев. Бекмамбетов заявил, что "Девятаев" - первый полнометражный блокбастер, снятый сразу в двух форматах: помимо горизонтального формата, фильм будет представлен в инновационном вертикальном формате.

В картине будет рассказана уникальная история реального человека, летчика-истребителя Михаила Петровича Девятаева. В годы Великой Отечественной войны он попал в плен, но сумел сбежать вместе с группой товарищей. Они угнали самолет с фашистского аэродрома, и

сумели перелететь линию фронта, доставив командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме. Именно там производилось и испытывалось ракетное оружие нацистского рейха. Так же Девятаев передал точные координаты стартовых установок "Фау-2". Этот подвиг советских солдат лишил противника последней надежды на победу.

ИСТОЧНИК KP.RU