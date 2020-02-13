2020-02-13T18:45:25+03:00
Авто

В Казани могут появится дорожные знаки "80 километров в час"

Только для этого нужно выполнить ряд условий
Лика ИСАЕВА
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Пока рассматривается два участка.Пока рассматривается два участка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вопросы аварийности на дорогах Татарстана и в Казани подняли во время пресс-конференции с участием начальника ГИБДД республики Ленаром Габдурахмановым. Оказалось, что повышение скоростного порога иногда положительно сказывается на дорожную обстановку. Например, после того, как на двух участках федеральной трассы М-7 "Волга" были установлены дорожные знаки "110 километров в час", аварий там не фиксировалось.

Теперь, по словам Габдурахманова, благодаря этому опыту сейчас рассматривается вопрос об установке в Казани сезонных дорожных знаков "80 километров в час" на двух магистралях - Мамадышский тракт на участке от поселка Константиновка до развязки на трассе М7 и от бывшего КПМ "Закат" до спорт-комплекса "Олимпиец". Но для этого, чтобы там было хорошее дорожное покрытие, отсутствовала колейность, присутствовала разделительная полоса и были оборудованы пешеходные переходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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