2020-02-13T18:00:40+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смертельного наезда на улице Камелеева в Казани

За два последних года водителя BMW штрафовали более сотни раз
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Смертельный наезд на улице Камалеева в Казани произошел 12 февраля. Возле дома №34 автомобиль BMW на скорости сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что пешехода отбросило на 44 метра. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Как оказалось, водителя затонированной иномарки, которая насмерть сбила человека, за два последних года штрафовали 105 раз. Из них 15 - это за тонировку, 6 раз – за превышение скорости более 60 километров в час.

К слову, если бы не наезд и водителя в очередной раз просто остановили за превышение скорости, то его только на этом основании и с учетом количества предыдущих штрафов, могли лишить прав. Теперь же ему грозит реальный срок за смерть пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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