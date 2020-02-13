ГИБДД Татарстане решила награждать примерных водителей

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:06:34+03:00

Происходить это будет по итогам года

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В ГИБДД Татарстана решили не только наказывать водителей, которые нарушают правила дорожного движения, но и поощрять тех, кто ведет себя на дороге примерно и не имеет штрафов. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал начальник ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов.

Он сообщил, что ведомство планирует в 2020 году начать акцию о поощрении водителей, которые не нарушают ПДД. Награждать их будут специальными наклейками для автомобилей. С ними на дорогах Татарстана водители смогут стать примером для других автомобилистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU