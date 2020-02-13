2020-02-13T19:35:22+03:00
Происшествия

В отношении казанца возбудили уголовное дело за контрабанду стероидов из Казахстана

Запрещенные вещества ему прислали из Казахстана
Мария ЛУКОЯНОВА
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Мужчина заказал стероиды через интернетМужчина заказал стероиды через интернетФото: Из материалов пресс-службы
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36-летний казанец заказал себе через интернет препараты из разряда анаболитических стероидов, которые используют культуристы для "сушки" организма.

"Спортсмена" задержали сотрудники Татарстанской таможни во время получения посылки из Казахстана. В ней находились 12 герметично запечатанных стеклянных флаконов, упакованных в картонные коробки.

- Эксперты выдали заключение, что в составе вещества этих двух флаконах есть сильнодействующее вещество метенолон энантат – сложный эфир сильнодействуюшего вещества «метенолон», - сообщили в Татарстанской таможне. - Общая масса данных веществ составила 20 граммов.

Сам казанец признался, что заказал стероиды, не имея на это рецепта от врача. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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