2020-02-13T15:50:02+03:00
Происшествия

Муж вернулся из больницы, а жену зарезали: убийцей оказался знакомый, его приговорили к 9,5 годам колонии

Правоохранители смогли выйти на тогда еще подозреваемого в кратчайшие сроки
Олег ЛУГОВОЙ
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Пока мужчина был на лечении, его супруга выпивала с другим.Пока мужчина был на лечении, его супруга выпивала с другим.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Само убийство произошло в прошлом году, а приговор по этому делу вынесли только сейчас. 44-летнего жителя Новочебоксарска суд решил отправить в колонию строгого режима на 9,5 лет.

9 сентября в свою квартиру после лечения из больницы вернулся муж 47-летней погибшей. Он-то и обнаружил ее тело с ножевым ранением в грудь. Супруг вызвал на место происшествия полицию. Вскоре по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В кратчайшие сроки правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого – 44-летнего знакомого убитой, и задержать его.

В последствии было установлено, что до прихода мужа тело женщины пролежало в квартире два дня. Само же убийство произошло вечером 7 сентября. Тогда в гости к погибшей и наведался тот самый знакомый. Пока супруг лежал в больницы, он вместе с хозяйкой выпивал. В один из моментов между ними вспыхнула пьяная ссора. Мужчина схватил нож и нанес им смертельный удар хозяйке. Та скончалась на месте. Убийца же вышел из квартиры и закрыл за собой дверь на ключ. Сообщают в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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