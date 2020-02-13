Утром туман, местами небольшой снег: погода на День святого Валентина 2020 в Татарстане

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:29:34+03:00

Особых осадков не ожидается и в последующие выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

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На День святого Валентина 2020 в Татарстане ожидается туман, правда местами и лишь ночью и утром. Сообщает Гидрометцентр республики.

Кроме того, по прогнозам, в эту пятницу, 14 февраля, в регионе будет облачная погода с прояснениями, опять же местами небольшой снег, ветер юго-восточный умеренный. На дорогах ожидается гололедица.

При этом ночью температура воздуха будет в пределах от -9 до -14 градусов, при прояснениях -19 (в Казани от -12 до -14).

Днем же ожидается, что столбики термометров максимум будут показывать от -4 до -9 градусов (в Казани от -4 до -6).

На выходных, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регионе особых осадков не ожидается – только местами небольшой снег.

Так, в субботу, 15 февраля, ночью будет от -9 до -14 градусов, при прояснениях под -19, днем – от -4 до -9 градусов.

В воскресенье, 16 февраля, ночью – от -7 до -12, днем – от -2 до -7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU