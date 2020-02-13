2020-02-13T18:15:08+03:00
Общество

В 2020 году на капремонт 300 домов в Чувашии потратят 1,5 миллиарда рублей

При этом 19 из них должны были привести в порядок еще в прошлом году
Алина ГАБДУЛИНА
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1,3 миллиарда рублей будут потрачены на 281 дом, капремонт которых запланирован на текущий год программой.1,3 миллиарда рублей будут потрачены на 281 дом, капремонт которых запланирован на текущий год программой.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В 2020 году в Чувашии капитально отремонтируют 300 домов. На это из бюджета республики выделено 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минстроя региона.

1,3 миллиарда рублей будут потрачены на 281 дом, капремонт которых запланирован на текущий год. Оставшиеся 175 миллионов уйдут на 19 домов, которые должны были привести в порядок еще 2019 года. Тогда их капремонт был перенесен на более благоприятное время года, то есть, когда позволит погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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