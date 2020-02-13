Михаил Мишустин утвердил создание в Казани Генконсульства Саудовской Аравии
В Казани откроется Генконсульство Саудовской Аравии. "Добро" на это дал премьер-министр России Михаил Мишустин, подписав соответствующее распоряжение.
Согласно которому, Генконсульство рекомендовано разместить в служебном или жилом помещении. Его должны будут арендовать или приобрести дипломаты Саудовской Аравии.
Генконсульство в Казани, помимо Татарстана, возьмет на себя работу по территориям Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Чечни, Чувашии и Пермского края, а также Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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