Михаил Мишустин утвердил создание в Казани Генконсульства Саудовской Аравии

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:31:50+03:00

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В Казани откроется Генконсульство Саудовской Аравии. "Добро" на это дал премьер-министр России Михаил Мишустин, подписав соответствующее распоряжение.

Согласно которому, Генконсульство рекомендовано разместить в служебном или жилом помещении. Его должны будут арендовать или приобрести дипломаты Саудовской Аравии.

Генконсульство в Казани, помимо Татарстана, возьмет на себя работу по территориям Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Чечни, Чувашии и Пермского края, а также Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU