Повесят на видное место: школьник из Чебоксар получил портрет Путина с его автографом
Ученик 11 класса чебоксарской школы №10 Вадим Анисимов еще в январе написал Президенту России Владимиру Путину письмо. В нем подросток отметил, как уважает главу и ценит его вклад в развитие страны. Также парень добавил, что хотел бы получить портрет Путина с его автографом.
Президент прочел письмо школьника и решил исполнить его желание. 12 февраля Вадим вместе с мамой были приглашены в аппарат главного федерального инспектора Чувашии Геннадия Федорова. Там подросток получил заветный портрет с автографом.
- Все обращения, направленные в адрес Президента России и его полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, внимательно изучаются и находятся на особом контроле, - отметил Федоров, вручая портрет Путина, - Желаю дальнейших отличных результатов в учебе, успешной сдачи Единого государственного экзамена, быть ответственным и целеустремленным.
Мать Вадима отметила, что портрет они повесят дома на видное место.
ИСТОЧНИК KP.RU