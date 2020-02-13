Повесят на видное место: школьник из Чебоксар получил портрет Путина с его автографом

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:40:56+03:00

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Ученик 11 класса чебоксарской школы №10 Вадим Анисимов еще в январе написал Президенту России Владимиру Путину письмо. В нем подросток отметил, как уважает главу и ценит его вклад в развитие страны. Также парень добавил, что хотел бы получить портрет Путина с его автографом.

Президент прочел письмо школьника и решил исполнить его желание. 12 февраля Вадим вместе с мамой были приглашены в аппарат главного федерального инспектора Чувашии Геннадия Федорова. Там подросток получил заветный портрет с автографом.

- Все обращения, направленные в адрес Президента России и его полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, внимательно изучаются и находятся на особом контроле, - отметил Федоров, вручая портрет Путина, - Желаю дальнейших отличных результатов в учебе, успешной сдачи Единого государственного экзамена, быть ответственным и целеустремленным.

Мать Вадима отметила, что портрет они повесят дома на видное место.

ИСТОЧНИК KP.RU