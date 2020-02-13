День защитника Отечества 2020 в Нижнекамске: на первом мужском фестивале выступят чемпион мира по боксу Алексей Лезин и певец Александр Маршал

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:12:50+03:00

В городе также пройдут выставка холодного оружия и военной техники, мастер-классы кузнечного дела и экстремальное силовое шоу [программа мероприятий]

Изменить размер текста: A A

23 февраля в Нижнекамске состоится первый мужской фестиваль «Камский клин». Он будет приурочен как ко Дню защитник Отечества 2020, так и к 75-й годовщине Великой Победы.

В этот день в городе пройдут: выставка холодного оружия и военной техники, мастер-классы кузнечного дела, детские зимние забавы, уличная торговля, а также открытые тренировки с чемпионами мира по боксу.

В частности, нижнекамцы смогут познакомиться с чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, победителем Олимпийских игр 1996 года по боксу Алексеем Лезиным.

Также на фестивале состоится экстремальное силовое шоу «Русские богатыри». В нем примут участие 11-кратные рекордсмены книги рекордов Гиннесса - Александр Муромский, Дмитрий Терехов и Александр Кириллов.

Завершением праздника станет гала-концерт в Доме народного творчества. Его хедлайнером станет певец Александр Маршал.

- Вход на все мероприятия фестиваля "Камский клинок" - свободный, кроме гала-концерта в Доме народного творчества, - отмечает пресс-служба Нижнекамского района.

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района

ИСТОЧНИК KP.RU