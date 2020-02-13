Глава ГИБДД Татарстана рассказал из-за чего чаще всего происходили аварии в 2019 году

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:02:30+03:00

Чаще всего люди гибли из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За год в республике в ДТП погибли 369 человек

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В прошлом году на дорогах Татарстана в авариях погибли 369 человек, 19 из них – это дети. Такие данные сообщил журналистам на пресс-конференции глава ГИБДД республики Ленар Габдурахманов. Всего же в 2019-ом было зарегистрировано более 4 тысяч ДТП

Как заметил Габдурахманов, чаще всего аварии в Татарстане происходят из-за таких грубых нарушений Правил дорожного движения, как превышение скорости и выезд на встречку.

Что же касается погибших в ДТП, то чаще всего в трагический момент они были не пристегнуты ремнями безопасности. Сделай бы они это, то повысили бы свои шансы выжить на 70%, считает глава ГИБДД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU