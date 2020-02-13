2020-02-13T13:02:30+03:00
Общество

Глава ГИБДД Татарстана рассказал из-за чего чаще всего происходили аварии в 2019 году

За год в республике в ДТП погибли 369 человек
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Чаще всего люди гибли из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности.Чаще всего люди гибли из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В прошлом году на дорогах Татарстана в авариях погибли 369 человек, 19 из них – это дети. Такие данные сообщил журналистам на пресс-конференции глава ГИБДД республики Ленар Габдурахманов. Всего же в 2019-ом было зарегистрировано более 4 тысяч ДТП

Как заметил Габдурахманов, чаще всего аварии в Татарстане происходят из-за таких грубых нарушений Правил дорожного движения, как превышение скорости и выезд на встречку.

Что же касается погибших в ДТП, то чаще всего в трагический момент они были не пристегнуты ремнями безопасности. Сделай бы они это, то повысили бы свои шансы выжить на 70%, считает глава ГИБДД Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утром туман, местами небольшой снег: погода на День святого Валентина 2020 в Татарстане
«Новая волна 2020» в Казани: в рамках фестиваля пройдет День татарской культуры
Михаил Мишустин утвердил создание в Казани Генконсульства Саудовской Аравии
День защитника Отечества 2020 в Нижнекамске: на первом мужском фестивале выступят чемпион мира по боксу Алексей Лезин и певец Александр Маршал
Повесят на видное место: школьник из Чебоксар получил портрет Путина с его автографом
В Набережных Челнах поздно вечером Марат Хакимов вышел из квартиры и пропал
Глава ГИБДД Татарстана рассказал из-за чего чаще всего происходили аварии в 2019 году
С 21 февраля в Казани для пешеходов и машин закроют часть улицы Техническая
"Это фиаско, братан": ЦСКА вернул Караева в КАМАЗ, болельщики "армейцев" не довольны
«Экономить на жителях Чувашии я не собираюсь»: врио главы региона Олег Николаев против снижения прожиточного минимума
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
Ужин при свечах заказывали?: 14 февраля в двух районах Казани отключат электричество
В Йошкар-Оле 19-летний водитель выехал на встречку и устроил массовую аварию
Чувашия получит более миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов
Татарстанца, который со своей сожительницей занимался секс-шантажом, приговорили к 4 годам колонии
В 2020 году продолжат ремонт дороги, которая связывает Татарстан и Удмуртию
В Марий Эл сослуживцы отметили встречу поножовщиной
К 2022 году нормативная должна быть серьезно проработана: в Госсовете Татарстана создали законопроект по внедрению беспилотных машин
В Казани завершили сертификационные испытания VIP-вертолета Ансата Aurus
В Казани на улице Камалеева BMW на скорости насмерть сбила пешехода
В 2019 году интернет-преступники украли у жителей Чебоксар более 71 миллиона рублей
В Ульяновской области нашли мертвым 68-летнего пенсионера, которого искали почти пять дней
В Чувашии во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка