С 21 февраля в Казани для пешеходов и машин закроют часть улицы Техническая

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:40:04+03:00

Причина в работах по проведению водопровода к автосалону

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В столице Татарстана продолжают перекрывать улицы. Так, в этот раз решено было ограничить доступ пешеходов и машин на улицу Техническая. А если точнее, то только на определенный участок.

Согласно распоряжению Исполкома Казани, ограничение около корпуса три здания №115 на улице Габдуллы Тукая будет действовать с 21 февраля и до 2 марта. Все дело в том, что по к автосалону, который находится по указанному адресу, будут прокладывать водопровод.

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ИСТОЧНИК KP.RU