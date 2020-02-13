Чтобы повысить безопасность на дорогах Казани, потратят 43 миллиона рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:45:47+03:00

Деньги будут выделены как из городского, так и из республиканского бюджетов

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В Казани реализуют программу повышения безопасности на дорогах. На это из городского и республиканского бюджетов будет выделено 43 миллиона рублей.

Так, в столице Татарстана пройдет ряд профилактических акций с населением, обновят светофоры, установят ограждения и новые дорожные знаки и проведут ямочный ремонт дорог. Кроме того, часть денег пойдет на развитие паркового пространства Казани.

Если в 2012 году на момент принятия программы повышения безопасности на дорогах смертность в Казани в ДТП достигала 78 человек в год, то к 2024 году количество погибших должно сократиться до 56 погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU