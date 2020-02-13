2020-02-13T11:56:57+03:00
Экономика

«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Капитал Инвестиции второй год подряд побеждает в конкурсе «Золотой сайт&Золотое приложение». «ВТБ Мои инвестиции» снова признано лучшим мобильным приложением в номинации «Инвестиции и коммерция». Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей премии.

«Золотой сайт&Золотое приложение» является ключевым и старейшим конкурсом интернет-проектов в Рунете. В его рамках независимое жюри с 1997 года определяет лучших в стране. Организатором премии выступает Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). «ВТБ Мои Инвестиции» с момента запуска летом 2018 года второй раз номинируется на конкурс и становится его победителем.

Приложение активно развивается и совершенствуется. В 2019 году было добавлено множество новых функций. Стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, пополнение его с любых банковских карт, вывод средств на мастер-счета ВТБ и в другие банки (для открывших счета онлайн), внедрены переводы между брокерскими счетами. Сегодня мобильное приложение представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ к сделкам более чем с 5000 инструментов. Каждый день его используют более 100 тысяч клиентов, и через него открывается порядка 3000 новых брокерских счетов, общее число его пользователей за 2019 год выросло в 6 раз. Месячный оборот совершаемых через приложение сделок достигает 400 млрд рублей.

Организаторы конкурса отметили удобный доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов, реализованный в приложении, его удобный функционал и простой интерфейс с фокусом на важную информацию.

- Нам очень приятно, что наш продукт второй год подряд признается лучшим в стране. Мы рады совершенствовать и развивать его для наших клиентов и видим, как такие проекты меняют рынок. Почти в два раза выросло число брокерских счетов в России в 2019 году и во многом это произошло благодаря новым цифровым решениям в данной сфере. Наша стратегическая задача - сделать рынок инвестиций прозрачным, простым и персонализированным для того, чтобы вложение средств в ценные бумаги было доступно каждому. Мы уверены, что в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утром туман, местами небольшой снег: погода на День святого Валентина 2020 в Татарстане
«Новая волна 2020» в Казани: в рамках фестиваля пройдет День татарской культуры
Михаил Мишустин утвердил создание в Казани Генконсульства Саудовской Аравии
День защитника Отечества 2020 в Нижнекамске: на первом мужском фестивале выступят чемпион мира по боксу Алексей Лезин и певец Александр Маршал
Повесят на видное место: школьник из Чебоксар получил портрет Путина с его автографом
В Набережных Челнах поздно вечером Марат Хакимов вышел из квартиры и пропал
Глава ГИБДД Татарстана рассказал из-за чего чаще всего происходили аварии в 2019 году
С 21 февраля в Казани для пешеходов и машин закроют часть улицы Техническая
"Это фиаско, братан": ЦСКА вернул Караева в КАМАЗ, болельщики "армейцев" не довольны
«Экономить на жителях Чувашии я не собираюсь»: врио главы региона Олег Николаев против снижения прожиточного минимума
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
Ужин при свечах заказывали?: 14 февраля в двух районах Казани отключат электричество
В Йошкар-Оле 19-летний водитель выехал на встречку и устроил массовую аварию
Чувашия получит более миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов
Татарстанца, который со своей сожительницей занимался секс-шантажом, приговорили к 4 годам колонии
В 2020 году продолжат ремонт дороги, которая связывает Татарстан и Удмуртию
В Марий Эл сослуживцы отметили встречу поножовщиной
К 2022 году нормативная должна быть серьезно проработана: в Госсовете Татарстана создали законопроект по внедрению беспилотных машин
В Казани завершили сертификационные испытания VIP-вертолета Ансата Aurus
В Казани на улице Камалеева BMW на скорости насмерть сбила пешехода
В 2019 году интернет-преступники украли у жителей Чебоксар более 71 миллиона рублей
В Ульяновской области нашли мертвым 68-летнего пенсионера, которого искали почти пять дней
В Чувашии во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка