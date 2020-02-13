2020-02-13T12:30:13+03:00
Спорт

"Это фиаско, братан": ЦСКА вернул Караева в КАМАЗ, болельщики "армейцев" не довольны

К слову, на форварда клуба из Набережных Челнов есть спрос, так что, возможно, он еще пойдет на повышение
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК ЦСКА.Фото: ФК ЦСКА.
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Лучший бомбардир набережночелнинского "КАМАЗа" Давид Караев не перейдет в ЦСКА. Форвард провел с "армейцами" два сбора, регулярно участвовал в товарищеских матчах и даже забил гол в одном из них. Впрочем, тренерский штаб своей игрой Караев не убедил. Его решили вернуть в "КАМАЗ".

- ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим ФК КАМАЗ за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, - такое сообщение появилось в официальной группе ЦСКА в Твиттере.

Отметим, что это решение стало неожиданным для болельщиков "армейцев". По их мнению, Караев мог бы усилить команду:

"Я не футбольный эксперт, но очень расстроен этим решением".

"Караев не самый сильный и не способный усилить нападение здесь и сейчас, но он был явно не хуже того же Шкурина. Зачем смотрели трепали нервы игроку, болельщикам и тратили свое время на просмотр? Сомневаюсь, что рассматривали его как супервариант усиления.Много ЗАЧЕМ в последнее время".

"Жаль. Удачи Давиду! Надеюсь увидим его игру в РПЛ."

"Ну, как бы, это фиаско, братан".

Отметим, что Караев в "КАМАЗ" может и не вернуться. По данным ряда СМИ, в услугах форварда, который в нынешнем сезоне забил 11 голов в 16 матчах второй лиги, претендуют ряд команд Премьер-Лиги и ФНЛ. Одним из претендентов называют нижнекамский "Нефтехимик".

"КАМАЗ" в нынешнем сезоне долгое время лидировал в турнирной таблице зоны "Урал-Поволжье" второй лиги, но три поражения подряд на финише осенней части чемпионата серьезно отразились на шансах выйти в ФНЛ. На зимний перерыв "КАМАЗ" ушел на 4 месте, отставая от лидирующего "Акрона" на 6 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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