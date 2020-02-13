2020-02-13T12:17:55+03:00
Общество

«Экономить на жителях Чувашии я не собираюсь»: врио главы региона Олег Николаев против снижения прожиточного минимума

Руководитель республики отметил, что данный показатель влияет на расчет ряда соцвыплат
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации главы ЧувашииФото: пресс-служба администрации главы Чувашии
Изменить размер текста:

В четверг, 13 февраля, в правительство Чувашии обсудило размер прожиточного минимума в регионе за IV квартал прошлого года. Врио главы республики Олег Николаев высказался против снижения имеющихся цифр - 9,9 тысяч рублей для трудоспособного населения, 7,6 тысяч рублей для пенсионеров и 9,3 тысяч рублей для детей.

- Я против его (размера прожиточного минимума – Ред.) снижения, так как он учитывается при расчете ряда социальных выплат. Экономить на жителях Чувашии я не собираюсь, - написал Николаев после заседания на своей соцстранице.

В комментариях под постом врио главы Чувашии местные жители поддержали Николаева и его позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утром туман, местами небольшой снег: погода на День святого Валентина 2020 в Татарстане
«Новая волна 2020» в Казани: в рамках фестиваля пройдет День татарской культуры
Михаил Мишустин утвердил создание в Казани Генконсульства Саудовской Аравии
День защитника Отечества 2020 в Нижнекамске: на первом мужском фестивале выступят чемпион мира по боксу Алексей Лезин и певец Александр Маршал
Повесят на видное место: школьник из Чебоксар получил портрет Путина с его автографом
В Набережных Челнах поздно вечером Марат Хакимов вышел из квартиры и пропал
Глава ГИБДД Татарстана рассказал из-за чего чаще всего происходили аварии в 2019 году
С 21 февраля в Казани для пешеходов и машин закроют часть улицы Техническая
"Это фиаско, братан": ЦСКА вернул Караева в КАМАЗ, болельщики "армейцев" не довольны
«Экономить на жителях Чувашии я не собираюсь»: врио главы региона Олег Николаев против снижения прожиточного минимума
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
Ужин при свечах заказывали?: 14 февраля в двух районах Казани отключат электричество
В Йошкар-Оле 19-летний водитель выехал на встречку и устроил массовую аварию
Чувашия получит более миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов
Татарстанца, который со своей сожительницей занимался секс-шантажом, приговорили к 4 годам колонии
В 2020 году продолжат ремонт дороги, которая связывает Татарстан и Удмуртию
В Марий Эл сослуживцы отметили встречу поножовщиной
К 2022 году нормативная должна быть серьезно проработана: в Госсовете Татарстана создали законопроект по внедрению беспилотных машин
В Казани завершили сертификационные испытания VIP-вертолета Ансата Aurus
В Казани на улице Камалеева BMW на скорости насмерть сбила пешехода
В 2019 году интернет-преступники украли у жителей Чебоксар более 71 миллиона рублей
В Ульяновской области нашли мертвым 68-летнего пенсионера, которого искали почти пять дней
В Чувашии во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка