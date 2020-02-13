«Экономить на жителях Чувашии я не собираюсь»: врио главы региона Олег Николаев против снижения прожиточного минимума

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:17:55+03:00

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В четверг, 13 февраля, в правительство Чувашии обсудило размер прожиточного минимума в регионе за IV квартал прошлого года. Врио главы республики Олег Николаев высказался против снижения имеющихся цифр - 9,9 тысяч рублей для трудоспособного населения, 7,6 тысяч рублей для пенсионеров и 9,3 тысяч рублей для детей.

- Я против его (размера прожиточного минимума – Ред.) снижения, так как он учитывается при расчете ряда социальных выплат. Экономить на жителях Чувашии я не собираюсь, - написал Николаев после заседания на своей соцстранице.

В комментариях под постом врио главы Чувашии местные жители поддержали Николаева и его позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU