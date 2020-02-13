В Йошкар-Оле 19-летний водитель выехал на встречку и устроил массовую аварию

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:13:39+03:00

В результате ДТП молодой человек был госпитализирован

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В среду, 12 февраля, в Йошкар-Оле на Ленинском проспекте произошла массовая авария с участием сразу 4 автомобилей. По предварительным данным, причиной ДТП стал 19-летний водитель на ВАЗ-2172.

Молодой человек выехал встречку, где не выбрал безопасную скорость и врезался в Hyundai, которым управлял 31-летний мужчина. От удара ВАЗ отбросило на припаркованный Nissan, в котором никого не было. После отечественная легковушка врезалась в еще один Hyundai под управлением 29-летнего парня.

- В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2172 был доставлен в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU