Ужин при свечах заказывали?: 14 февраля в двух районах Казани отключат электричество

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:30:28+03:00

Света у ряда казанцев не будет до 18.00.

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День всех влюбленных жители Приволжского и Советского районов Казани проведут без электричества. Причина этого – плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 18.00 света не будет в домах на улицах Красноуральская, Локомотивная, Люблинская, Майская, Майский переулок, Нижнекамская, Оренбургский тракт, Селекционная и Техническая. А с 9.00 до 18.00 – в доме №1к на улице Зур Урам и улицах Советская и Чапаева в поселке Чебакса.

ИСТОЧНИК KP.RU