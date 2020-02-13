2020-02-13T12:40:57+03:00
Происшествия

Татарстанца, который со своей сожительницей занимался секс-шантажом, приговорили к 4 годам колонии

Они заставляли своих жертв заниматься сексом, снимали все на видео, а после вымогали деньги
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Набережных Челнах местный житель и его сожительница решили «заработать» на сексе с другими. Женщина знакомилась с парнями, заманивала их и вступала с ними в интимную связь. Все это на видео снимал ее сожитель. После под угрозой распространения в интернете такого секс-компромата парочка вымогала у своих жертв деньги.

Как следует из материалов уголовного дела, в одной из съемных квартир мужчина с сожительницей заставили 23-летнего парня заняться оральным сексом с 19-летней дочерью шантажистки. Сняли на видео и требовали 10 тысяч рублей.

Еще один случай произошел в сауне, в которой женщина уединилась с очередной своей жертвой. Через некоторое время туда ворвался ее сожитель и заставил парня заняться с ней интимными утехами. Все это опять же было снято на видео, за которое шантажисты требовали 18 тысяч рублей.

К слову, за весь этот шантаж женщину в конце 2018 года приговорили к 2 годам колонии общего режима. Ее сожитель же все это время оставался на свободе – под подпиской о невыезде. Но в итоге настала и его очередь.

- Мужчина осужден по двум эпизодам за вымогательство, за незаконное лишение свободы и за иные действия сексуального характера, с угрозой применения насилия потерпевшему. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима, - сообщили в Набережночелнинском городском суде.

При этом данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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