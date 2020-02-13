Чувашия получит более миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:36:43+03:00

В конце прошлого года из федерального бюджета Чувашии уже было выделено 625 миллионов рублей на покупку троллейбусов. Фото: Сергей МОРКОВКИН

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В Чебоксарах сейчас износ троллейбусов составляет 83%, а в Новочебоксарске и вовсе – 90%. Однако скоро все изменится. Дело в том, что правительство России готово выделить 1,2 миллиарда рублей на обновление элетротранспорта этих городов.

Об этом говорилось в среду, 12 февраля на встрече врио главы Чувашии Олег Николаев и министра промышленности и торговли страны Дениса Мантурова (куратора республики). Они обсудили индивидуальную программу социально-экономического развития региона до 2024 года.

Напомним, в конце прошлого года из федерального бюджета Чувашии уже было выделено 625 миллионов рублей на покупку троллейбусов. На эти деньги планировалось приобрести 100 единиц электротранспорта в честь 100-летния автономии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU