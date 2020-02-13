2020-02-13T10:36:43+03:00
Общество

Чувашия получит более миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов

Обновление электротранспорта произойдет в Чебоксарах и Новочебоксарске
Алина ГАБДУЛИНА
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В конце прошлого года из федерального бюджета Чувашии уже было выделено 625 миллионов рублей на покупку троллейбусов.В конце прошлого года из федерального бюджета Чувашии уже было выделено 625 миллионов рублей на покупку троллейбусов.Фото: Сергей МОРКОВКИН
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В Чебоксарах сейчас износ троллейбусов составляет 83%, а в Новочебоксарске и вовсе – 90%. Однако скоро все изменится. Дело в том, что правительство России готово выделить 1,2 миллиарда рублей на обновление элетротранспорта этих городов.

Об этом говорилось в среду, 12 февраля на встрече врио главы Чувашии Олег Николаев и министра промышленности и торговли страны Дениса Мантурова (куратора республики). Они обсудили индивидуальную программу социально-экономического развития региона до 2024 года.

Напомним, в конце прошлого года из федерального бюджета Чувашии уже было выделено 625 миллионов рублей на покупку троллейбусов. На эти деньги планировалось приобрести 100 единиц электротранспорта в честь 100-летния автономии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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