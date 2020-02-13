В 2020 году продолжат ремонт дороги, которая связывает Татарстан и Удмуртию

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:31:12+03:00

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Из-за многочисленных обращений жителей Агрызского района в план ремонта на 2020 год вновь включена дорога «Агрыз-Красный Бор»-Исенбаево-Старое Сляково-Черново. Она имеет статус региональной и связывает Татарстан с Удмуртией. Работы там пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К слову, это можно назвать вторым этапом ремонта данной дороги. В 2019 году ее уже чинили. Тогда в порядок привели участок протяженностью 2,47 километра. В этот раз объемы работ увеличили и речь идет уже об отрезке в 3,1 километра.

Это будет двухполюсная дорога шириной 7 метров, там уложат новый асфальт и укрепят обочины. Сообщает Минтранс Татарстана.

Помимо этого, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году отремонтируют и другие региональные автотрассы. Это, например, Альметьевск-Азнакаево, Алексеевское-Высокий Колок, «Руский Акташ-Кузайкино»-Дербедень-«Казань-Оренбург», Нижняя Мактама-Старое Суркино, Потапово-Тумбарла-Татарский Кандыз, «Казань-Оренбург»-Чистополь.

Всего речь идет о 31 участке протяженностью 65,7 километра. На это только из бюджета Татарстана выделено 715 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU