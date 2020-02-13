В Марий Эл сослуживцы отметили встречу поножовщиной

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:05:43+03:00

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На днях к 37-летнему жителю Козьмодемьянска в гости заявился приятель со своим сослуживцем, который приехал из Ивановской области. Мужчины начали выпивать. В ходе застолья приезжий гость и хозяин квартиры по пьяни ссорятся. По предварительным данным, житель Ивановской области в ходе конфликта хватает нож и бьет им в живот своего оппонента.

Раненный мужчина позвонил своему отцу и рассказал о произошедшем. Родитель тут же вызвал ему «скорую». Пострадавшего во время застолья увезли в больницу. Там врачи оказали ему медпомощь и раз рана была ножевая сообщили об этом в полицию.

- Житель Ивановской области задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU