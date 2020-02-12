К 2022 году нормативная должна быть серьезно проработана: в Госсовете Татарстана создали законопроект по внедрению беспилотных машин
На заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству при Госсовете Татарстана депутаты одобрили местную инициативу по внесению в Госдуму проекта федерального закона «Об инновационных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вопрос, касающийся появления беспилотников на дорогах страны, татарстанских парламентариев попросил проработать председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В итоге появился законопроект, в котором, прежде всего, представлены понятия по интеллектуальным видам транспорта, а также полномочия федерального органа, который будет координировать процесс появления беспилотников на автотрассах.
- Принятие этого закона нужно для того, чтобы стимулировать разработку многих других подзаконных нормативных актов. Эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств должен завершиться в 2022 году. По его завершению будет приниматься принципиальное решение о внедрении инновационного транспорта. К этому времени нормативная база должна быть серьезно проработана, – отметил член комитета Госсовета Татарстана Марат Галеев.
Эта законодательная инициатива рекомендована к рассмотрению депутатами на заседании республиканского парламента. После чего проект должен отправиться на рассмотрение в Госдуму.
ИСТОЧНИК KP.RU