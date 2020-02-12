В Казани завершили сертификационные испытания VIP-вертолета Ансата Aurus
На Казанском вертолетном заводе завершились сертификационные испытания вертолета Ансат с салоном повышенной комфортности и выполненным в стилистике бренда Aurus.
Так, были оценены работоспособность оборудования, установленного в VIP-салоне, и электромагнитной совместимости с бортовым радиоэлектронным оборудованием.
Для начала серийного производства Ансата Aurus осталось получить одобрение Росавиации на произведенные изменения типовой конструкции.
СПРАВКА
Ансат Aurus предназначен для перевозки пяти пассажиров. При разработке VIP-салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей, причем с различной комплекцией.
Под брендом Aurus в рамках проекта «Кортеж» выпускаются машины класса люкс для первых лиц государств. Теперь линейку продолжает и авиационная техника.
ИСТОЧНИК KP.RU