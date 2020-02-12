В Казани завершили сертификационные испытания VIP-вертолета Ансата Aurus

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:25:47+03:00

Для начала серийного производства этих машин осталось получить одобрение Росавиации

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На Казанском вертолетном заводе завершились сертификационные испытания вертолета Ансат с салоном повышенной комфортности и выполненным в стилистике бренда Aurus.

Так, были оценены работоспособность оборудования, установленного в VIP-салоне, и электромагнитной совместимости с бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Для начала серийного производства Ансата Aurus осталось получить одобрение Росавиации на произведенные изменения типовой конструкции.

СПРАВКА

Ансат Aurus предназначен для перевозки пяти пассажиров. При разработке VIP-салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей, причем с различной комплекцией.

Под брендом Aurus в рамках проекта «Кортеж» выпускаются машины класса люкс для первых лиц государств. Теперь линейку продолжает и авиационная техника.

ИСТОЧНИК KP.RU