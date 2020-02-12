В Казани на улице Камалеева BMW на скорости насмерть сбила пешехода

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:15:55+03:00

По предварительным данным, погибший пытался перейти дрогу в неположенном месте [фото]

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Смертельный наезд произошел в Советском районе столицы Татарстана в среду, 12 февраля, в 17.30. Возле дома №34 на улице Камалеева иномарка BMW на скорости сбила пешехода. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Фото: соцсети

- Причины аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции, работающие на месте наезда, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

Как сообщил собственный источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, наезд произошел вне пешеходного перехода, то есть погибший, скорее всего, пытался пересечь дрогу в неположенном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU