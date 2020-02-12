В Ульяновской области нашли мертвым 68-летнего пенсионера, которого искали почти пять дней
В Новоспасском районе Ульяновской области завершились поиски Александра Вахтеева из села Садовое. 68-летний мужчина, который перестал выходить на связь с близкими 7 февраля, был найден мертвым. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Что стало причиной смерти пенсионера волонтеры не сообщают.
Напомним, в Ульяновской области до сих пор идут поиски 51-летней Ольги Ковешниковой из деревни Степная Репьевка, что в Цильнинском районе. Женщина вышла из дома и пропала 19 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU