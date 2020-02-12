В Ульяновской области нашли мертвым 68-летнего пенсионера, которого искали почти пять дней

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:47:11+03:00

Александр Вахтеев перестал выходить на связь с близкими 7 февраля

Изменить размер текста: A A

В Новоспасском районе Ульяновской области завершились поиски Александра Вахтеева из села Садовое. 68-летний мужчина, который перестал выходить на связь с близкими 7 февраля, был найден мертвым. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Что стало причиной смерти пенсионера волонтеры не сообщают.

Напомним, в Ульяновской области до сих пор идут поиски 51-летней Ольги Ковешниковой из деревни Степная Репьевка, что в Цильнинском районе. Женщина вышла из дома и пропала 19 января.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU