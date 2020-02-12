В Казани лихач-иностранец, насмерть сбивший пенсионерку, получил условный срок
27-летний гражданин Узбекистана был признан виновным в смертельном ДТП, которое он совершил в Казани.
Вечером 16 сентября прошлого года иностранец ехал на автомобиле Opel Astra по улице Центрально-Мариупольская. В один из моментов перед ним на дороге возникла 70-летняя пенсионерка. Женщина переходила проезжую часть в неположенном для этого месте.
Гражданин Узбекистана при этом и не подумал снижать скорость и в итоге сбил женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.
- Водитель свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. Также гражданина Узбекистана на 2 года лишили права управлять транспортом. Данный приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
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