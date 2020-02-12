В Казани лихач-иностранец, насмерть сбивший пенсионерку, получил условный срок

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:55:58+03:00

Увидев перед собой пешехода, он не снизил скорость. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщина переходила дорогу в неположенном для этого месте

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27-летний гражданин Узбекистана был признан виновным в смертельном ДТП, которое он совершил в Казани.

Вечером 16 сентября прошлого года иностранец ехал на автомобиле Opel Astra по улице Центрально-Мариупольская. В один из моментов перед ним на дороге возникла 70-летняя пенсионерка. Женщина переходила проезжую часть в неположенном для этого месте.

Гражданин Узбекистана при этом и не подумал снижать скорость и в итоге сбил женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

- Водитель свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. Также гражданина Узбекистана на 2 года лишили права управлять транспортом. Данный приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU