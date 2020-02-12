Погибшего при крушении вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина посмертно наградили орденом

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:46:03+03:00

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В эту среду, 12 февраля, на коллегии Минсельхоза Татарстана посмертно был награжден погибший при крушении вертолета депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» отцу Хайруллина передал президент республики Рустам Минниханов.

Напомним, депутат Госдумы погиб во время экстренной посадки вертолета Bell-407 на лед реки Кама. Воздушное судно в итоге рухнуло и Айрата Хайруллина насмерть зажало в кабине. Вместе с ним на борту вертолета в тот момент находились его помощник и пилот – они смогли выжить. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Среди возможных версий авиакатастрофы - плохая погода и ошибка пилота.

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ИСТОЧНИК KP.RU