Татарстанец, который из ревности спалил дом жены, отделался условным сроком

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:39:32+03:00

Он поджег гладильную доску и сбежал

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В Татарстане 36-летнего жителя села Татарская Беденьга Тетюшского района суд признал виновным в поджоге.

Было доказано, что 1 октября прошлого года мужчина, находясь в доме своей жены, из ревности поджег гладильную доску и сбежал. В итоге полностью сгорел весь дом. Причиненный пожаром ущерб составил 334 тысячи рублей.

- Свою вину мужчина полностью признал. В итоге суд приговорил его к наказанию в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

К слову, данный приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU