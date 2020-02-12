2020-02-12T16:54:28+03:00
Происшествия

В Чувашии во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка

Дым над ее домом первыми заметили соседи
Лика ИСАЕВА
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Дом удалось отстоять от огня, хотя он сильно пострадал.Дом удалось отстоять от огня, хотя он сильно пострадал.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в частном доме 85-летней пенсионерки в селе Новочелны-Сюрбеево Комсомольского района начался поздно ночью, 11 февраля. Огонь над крышей первыми заметили соседи. Они сразу вызвали пожарных.

Пока они ехали, очевидцы боролись с огнем самостоятельно. В итоге вместе со спасателями им удалось отстоять дом от огня, хотя он сильно пострадал. Во время тушения также было обнаружено тело самой хозяйки.

- Обстоятельства трагедии выясняются, - сообщили в МЧС Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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