В Чувашии во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка
Пожар в частном доме 85-летней пенсионерки в селе Новочелны-Сюрбеево Комсомольского района начался поздно ночью, 11 февраля. Огонь над крышей первыми заметили соседи. Они сразу вызвали пожарных.
Пока они ехали, очевидцы боролись с огнем самостоятельно. В итоге вместе со спасателями им удалось отстоять дом от огня, хотя он сильно пострадал. Во время тушения также было обнаружено тело самой хозяйки.
- Обстоятельства трагедии выясняются, - сообщили в МЧС Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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