В Чувашии во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:54:28+03:00

Дом удалось отстоять от огня, хотя он сильно пострадал. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Дым над ее домом первыми заметили соседи

Изменить размер текста: A A

Пожар в частном доме 85-летней пенсионерки в селе Новочелны-Сюрбеево Комсомольского района начался поздно ночью, 11 февраля. Огонь над крышей первыми заметили соседи. Они сразу вызвали пожарных.

Пока они ехали, очевидцы боролись с огнем самостоятельно. В итоге вместе со спасателями им удалось отстоять дом от огня, хотя он сильно пострадал. Во время тушения также было обнаружено тело самой хозяйки.

- Обстоятельства трагедии выясняются, - сообщили в МЧС Чувашии.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU