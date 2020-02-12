В Татарстане на трассе М-7 "Москва-Уфа" загорелась фура: пострадал водитель

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:31:35+03:00

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Пожар начался 11 февраля в 6.49 на 992 километре трассы М-7 "Москва-Уфа" возле кафе "МУШ" в Елабужском районе. Большегруз "МАЗ" с прицепом, в котором находилось перевозимое оборудование, вспыхнул на остановке. 44-летний водитель фуры попытался самостоятельно справиться с огнем, но безуспешно. Горящую машину в итоге потушили приехавшие пожарные. Водитель же во время своих попыток получил ожоги кистей, но от госпитализации отказался.

- Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU