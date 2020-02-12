2020-02-12T14:07:58+03:00
Общество

В Набережных Челнах в парке «Гренада» появится площадка для гонок дронов

В городе обсудили второй этап благоустройства парка
Олег ЛУГОВОЙ
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Данный парк хотят сделать точкой притяжения молодежи.Данный парк хотят сделать точкой притяжения молодежи.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Пушкинском пролицее №78 Набережных Челнов представители мэрии, архитекторы и горожане обсуждали будущее парка «Гренада». Там грядет второй этап благоустройства.

К настоящему моменту в парке уже появились конструкция бетонного скейт-парка, которому, по заверению авторов проекта, нет аналогов во всей России. Он должен стать точкой притяжения молодежи.

Во время обсуждения архитекторы объявили, что в парке «Гренада», в частности, оборудуют площадки для гонок дронов, для любителей воркаутом, а также для групповых занятий йогой и пилатесом.

Кроме того, там создадут современную зону для выгула и дрессировки собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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