В Татарстане водитель внедорожника сбил двух лосей и скрылся
Утром 11 февраля на дороге вблизи деревни Варзи-Пельга в Агрызском районе нашли сбитых машиной двух лосей - животные погибли. Предположительно наезд произошел еще 10 февраля, идет поиск водителя.
Во время осмотра места происшествия сотрудниками ГИБДД были обнаружены осколки фар, бампера и клапанной крышки. Судя по ним, получивший серьезные повреждения автомобиль - внедорожник.
- Материалы переданы в правоохранительные органы, - сообщили в Госкомитете Татарстана по биоресурсам. - Ведутся поиски скрывшегося водителя. Ущерб, нанесенный животному миру республики, составил 160 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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