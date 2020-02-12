В Татарстане водитель внедорожника сбил двух лосей и скрылся

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:00:16+03:00

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

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Утром 11 февраля на дороге вблизи деревни Варзи-Пельга в Агрызском районе нашли сбитых машиной двух лосей - животные погибли. Предположительно наезд произошел еще 10 февраля, идет поиск водителя.

Во время осмотра места происшествия сотрудниками ГИБДД были обнаружены осколки фар, бампера и клапанной крышки. Судя по ним, получивший серьезные повреждения автомобиль - внедорожник.

- Материалы переданы в правоохранительные органы, - сообщили в Госкомитете Татарстана по биоресурсам. - Ведутся поиски скрывшегося водителя. Ущерб, нанесенный животному миру республики, составил 160 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU