Дополнительные выборы в Госдуму на место погибшего Айрата Хайруллина состоятся осенью
После гибели депутата Айрата Хайруллина в Госдуме освободилось место. В связи с этим в Татарстане пройдут дополнительные выборы по Нижнекамскому одномандатному округу. Они состоятся в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.
Напомним, Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе 7 февраля. Его вертолет Bell 407 рухнул на лед реки Кама в шести километрах от Лаишево. Среди версий произошедшего: плохая погода и ошибка пилотирования.
Вместе с Хайруллиным на борту находились его помощник Рамис Газизов и пилот Жавдат Сулейманов, они выжили. Народный избранник же оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU