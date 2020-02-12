2020-02-12T12:54:39+03:00
Общество

Дополнительные выборы в Госдуму на место погибшего Айрата Хайруллина состоятся осенью

Это будет единый день голосования - 13 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Государственной Думы РоссииФото: пресс-служба Государственной Думы России
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После гибели депутата Айрата Хайруллина в Госдуме освободилось место. В связи с этим в Татарстане пройдут дополнительные выборы по Нижнекамскому одномандатному округу. Они состоятся в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

Напомним, Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе 7 февраля. Его вертолет Bell 407 рухнул на лед реки Кама в шести километрах от Лаишево. Среди версий произошедшего: плохая погода и ошибка пилотирования.

Вместе с Хайруллиным на борту находились его помощник Рамис Газизов и пилот Жавдат Сулейманов, они выжили. Народный избранник же оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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