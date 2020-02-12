В Казани молодого иностранца будут судить за смертельный наезд на 91-летнюю пенсионерку

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

20-летнего гражданина Узбекистана обвиняют в пьяном ДТП, в котором погибла пенсионерка. Расследование уголовного дела завершено и парень вскоре окажется на скамье подсудимых.

Как считает следователи, рано утром 16 ноября прошлого года пьяный иностранец сел за руль арендованного автомобиля Renault Logan. Проезжая по улице Павлюхина парень сбил 91-летнюю женщину. При этом пенсионерка переходила дорогу по «зебре», когда на светофоре горел зеленый свет. В результате наезда пожилая женщина скончалась на месте ДТП.

- Свою вину гражданин Узбекистана полностью признал. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU